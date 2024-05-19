Барселона — Райо Вальекано: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Начало о 20:00
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Сегодня пройдет матч 37-го тура чемпионата Испании.
"Барселона", гарантировала себе второе место, а "Райо Вальекано" обеспечив безопасность прописки в элите. Единственное на кого может повлиять результат игры – это на главного тренера "Барсы" Хави.
Поражение в этом матче может стоить испанскому специалисту увольнения.
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Чемпионат Испании "Барселона" — "Райо Вальекано"
19 мая, 20:00
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Прямая трансляция Барселона — Райо Вальекано Смотреть трансляцию