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Футбол

Барселона — Райо Вальекано: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Начало о 20:00

Барселона - Райо Вальекано: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto

    • Сегодня пройдет матч 37-го тура чемпионата Испании.

    "Барселона", гарантировала себе второе место, а "Райо Вальекано" обеспечив безопасность прописки в элите. Единственное на кого может повлиять результат игры – это на главного тренера "Барсы" Хави.

    Поражение в этом матче может стоить испанскому специалисту увольнения.

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    • Чемпионат Испании "Барселона" — "Райо Вальекано"
    19 мая, 20:00
    Прямая трансляция: MEGOGO

    Трансляция матча

    Барселона - Райо Вальекано: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Барселона - Райо Вальекано: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Барселона - Райо Вальекано: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    В эфире

    Барселона - Райо Вальекано: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Прямая трансляция Барселона — Райо Вальекано Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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