Аналитик телеканала Showtime: «Рефери откровенно спас Фьюри»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Член Международного зала боксерской славы в категории СМИ Эл Бернштейн, который сейчас работает аналитиком телеканала Showtime, прокомментировал спорный эпизод в бою между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

В девятом раунде Усик более 20 секунд избивал Фьюри по всему рингу, доведя соперника до состояния грогги. Тайсон продолжал держаться на ногах, но уже практически не мог защищаться. Американский рефери Марк Нельсон в итоге дал отмашку на нокдаун, что очень не понравилось многим болельщикам, которые считают, что это спасло Цыганского короля от неминуемого нокаута после еще нескольки ударов.

«При повторном просмотре я меняю свое мнение о Марке Нельсоне. Он спас Фьюри, объявив нокдаун в тот момент. Да, канаты спасли Фьюри от падения после удара, так что это был нокдаун. Но то же самое произошло примерно пятью секундами ранее, и Нельсон не назвал это нокдауном. Здесь же он это сделал, и, честно говоря, это выглядит как откровенная попытка спасти Фьюри», – написал специалист.

Марк Нельсон наиболее известен тем, что судил спорную победу Джеффа Хорна над Мэнни Пакьяо в 2017 году. Нельсон чуть было не остановил бой и не присудил Пакьяо победу нокаутом, однако судьи посчитали иначе и присудили Хорну победу единогласным решением. После боя тренер Пакьяо Джастин Форчун назвал рефери «нечестным», ведь Нельсон отказался остановить бой из-за того, что Хорн дважды ударил Мэнни головой.

sport.ua