20 минут до старта: Комментарий Джорджа Расселла

Джордж Расселл стартует в Имоле шестым и надеется на очки…

Джордж Расселл: «Постараемся пробиваться вперёд, отыгрывать позиции – вероятно, реалистичной можно считать задачу опередить Карлоса Сайнса и сдержать Серхио Переса, который стартует позади меня.

В целом в этот уик-энд я чувствую уверенность в машине, но мы видим, например, какого прогресса добилась команда McLaren. Мы тоже прогрессируем, хотя, возможно, не в таком темпе, как хотелось бы. Но команда прилагает все усилия, чтобы показывать максимально возможные результаты.

Имола мне нравится, это одна из лучших трасс в мире, и приятно видеть, что трибуны заполнены болельщиками, поэтому у меня отличное настроение!»

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