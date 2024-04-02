Вильярреал уступил Атлетико в 30 туре Ла Лиги

1 апреля в 30 туре испанской Ла Лиги Атлетико праздновал выездную победу над Вильярреалом.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Чемпионат Испании — Ла Лига 30 тур, 1 апреля

Вильярреал — Атлетико 1:2 (0:1)

< Голы: 0:1 — 9 Витсель, 1:1 — 50 Серлот, 1:2 — 87 Ньигэс

Ранее сообщалось, что Севилья планирует летом подписать нападающего Атлетико Мемфиса Депая.

Накануне Валенсия с Романом Яремчуком, который травмировался в начале встречи, расписала мировую ничью с Мальоркой. Каталонская Жирона благодаря дублю Артема Довбика одолела Бетис, а мадридский Реал с Андреем Луниным в воротах победил Атлетик.

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