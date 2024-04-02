Риккардо: Я не говорил Red Bull заменить де Вриза на меня

В прошлом году Даниэль Риккардо возобновил карьеру в Формуле 1, заменив на этапе в Венгрии Ника де Вриза. Австралийский гонщик опроверг предположения, что в своё время он оказывал прессинг на руководство Red Bull, чтобы они отказались от услуг де Вриза.

Даниэль Риккардо: «Я не оказывал прессинг на Red Bull и никогда не говорил, что они должны заменить Ника на меня. Я всегда считал, что если это должно было случиться, то это обязательно случится.

Я тогда думал: «Продолжу готовиться на симуляторе и делать всё остальное, чтобы показать, что я возвращаюсь к своей обычной форме. Если они пригласят меня, то я буду готов. Если не пригласят, я потрачу время на работу над собой».

Команда обратилась ко мне даже раньше, чем я ожидал. Это стало для меня сюрпризом, но нельзя отказываться от подобных возможностей».

Даниэль Риккардо добавил, что не жалеет о своём решении уйти из Red Bull Racing в конце 2018 года: «Я не жалею, поскольку жить с сожалениями – не лучший вариант. Я отношусь к этому, как к уроку, который я усвоил.

Хотел бы я знать, каких результатов добился бы в Red Bull, если бы остался в команде? Конечно, но теперь я получил второй шанс. Я хочу выигрывать гонки и вновь испытать эмоции, которые испытываешь на вершине подиума. Я вернулся в Формулу 1, поскольку считаю, что такие результаты мне всё ещё по силам».

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