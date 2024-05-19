Рон Деннис: Все хотят увидеть провал Red Bull

Рон Деннис прокомментировал скандал в Red Bull Racing, связанный с обвинениями в адрес Кристиана Хорнера. Бывший руководитель команды McLaren предположил, что неприятная ситуация, с которой пришлось иметь дело сотрудникам Red Bull Racing, может быть связана с желанием соперников ослабить чемпионскую команду.

Рон Деннис: «Думаю, мне совершенно не уместно иметь личное мнение по обсуждаемой теме, поскольку я уже семь лет не связан с Формулой 1. Скорее всего, я знаю об этой истории не больше, чем вы.

Но реальность такова, и это относится не только к Формуле 1, что многие руководители, занимающие высоки посты, и политики сталкиваются с похожими проблемами в своей жизни. И я чувствую, что [в случае с Хорнером] в этом есть что-то большее.

Я не говорю, что правильно, а что нет. Но среда, в которой существует команда, такова, что все вокруг хотят увидеть провал команды. Думаю, в этом и заключается суть.

Единственное, что я хочу отметить, так это то, что я не осуждаю ничего из того, что произошло или не произошло. Я просто хочу сказать, что когда что-то происходит, у этого всегда бывают и скрытые мотивы».

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