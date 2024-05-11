Лукаку вернется в Челси летом. Он не входит в планы лондонцев и готов снова покинуть команду

«Рома» не может себе его позволить

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Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку летом вернется из аренды в “Роме” в “Челси”.

Как сообщает Николо Скира, форвард не входит в планы "пенсионеров". Поэтому он готов снова покинуть клуб.

Его контракт с лондонцами истекает в 2026-м году. “Челси” хочет получить за полноценный трансфер нападающего 40 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах за “Рому”. На его счету 20 голов и четыре ассиста.

После своего перехода в Челси в 2021 году Лукаку провел лишь один полноценный сезон в Лондоне. После этого он дважды шел в аренду.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

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