Уайлдер готов драться с Усиком: «Деонтей его вырубит»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Малик Скотт, тренера Деонтея Уайлдера, уверен, что американский боксер не боится боя против Александра Усика, несмотря на то, что украинца считают фаворитом возможного противостояния.

«Уайлдер хорошо умеет драться с левшами. Я считаю, что он вырубит Усика, если такой бой состоится. Усик намного меньше Деонтея. Уайлдеру только нужно сохранять концентрацию и быть в ответственным в защите. Если он будет следовать правилам, то победит любого».

«А вот в те моменты, когда Деонтей начинает отходить от тактики, то случаются поражения. Мы надеемся, что Уайлдер 1 июня вернется и покажет себя в поединке с Джилеем», – сказал Малик.

Уайлдер в последнем на этот момент поединке проиграл Джозефу Паркеру.

sport.ua