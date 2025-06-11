Евро U-21. Словакия – Испания 2:3. Матч открытия турнира удался

В Братиславе. в матче открытия Евро U-21 встречались хозяева турнира Словакия и Испания.

Гости в начале тайма показали свои амбиции и забили два гола за 2 минуты. Также они нанесли 4 удара по воротам гостей. Словакия ударила столько же раз, но голкипер "Атлетико" Алехандро Итурбе их отбивал. Команды ушли на перерыв.

Во втором тайме хозяевам турнира удалось отыграться. На 48-й минуте отметился Копасек. Через 3 минуты сборная Словакии заработала пенальти, благодаря фолу Буэно.

Полузащитник Томаш Суслов реализовал 11-метровый и сравнял счёт.

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Команды пытались поразить ворота друг-друга. Испании это удалось в конце тайма – голом отметился защитник Рекени.

Испания временно выходит в лидеры до матча между Румынией и Италией.

Следующий поединок Словакия сыграет с Румынией, а Испания сразится с Италией.

Евро U-21. Первый тур. Братислава.

Словакия – Испания 2:3

Голы: Копасек (48), Суслов (53, пен) – Пубиль (16), Дзожеф (18), Рекени (90)

Словакия: Белко – Копасек, Якубко. Оберт, Яворчек – Риго, Небыла, Суслов – Марцелли, Голлы, Зауэр

Испания: Итурбе – Мартин, Рекени, Мосхера, Пубиль – Туррьентес, Герра – Лопес, Торре, Хуанлу – Джозеф

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