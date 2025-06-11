Евро U-21. Словакия – Испания 2:3. Матч открытия турнира удался

В Братиславе. в матче открытия Евро U-21 встречались хозяева турнира Словакия и Испания.
Гости в начале тайма показали свои амбиции и забили два гола за 2 минуты. Также они нанесли 4 удара по воротам гостей. Словакия ударила столько же раз, но голкипер "Атлетико" Алехандро Итурбе их отбивал. Команды ушли на перерыв.
Во втором тайме хозяевам турнира удалось отыграться. На 48-й минуте отметился Копасек. Через 3 минуты сборная Словакии заработала пенальти, благодаря фолу Буэно.
Полузащитник Томаш Суслов реализовал 11-метровый и сравнял счёт.
Команды пытались поразить ворота друг-друга. Испании это удалось в конце тайма – голом отметился защитник Рекени.
Испания временно выходит в лидеры до матча между Румынией и Италией.
Следующий поединок Словакия сыграет с Румынией, а Испания сразится с Италией.
Евро U-21. Первый тур. Братислава.
Словакия – Испания 2:3
Голы: Копасек (48), Суслов (53, пен) – Пубиль (16), Дзожеф (18), Рекени (90)
Словакия: Белко – Копасек, Якубко. Оберт, Яворчек – Риго, Небыла, Суслов – Марцелли, Голлы, Зауэр
Испания: Итурбе – Мартин, Рекени, Мосхера, Пубиль – Туррьентес, Герра – Лопес, Торре, Хуанлу – Джозеф