НХЛ. За неспортивные выходки игрок Эдмонтона заплатит 10 тысяч баксов

НХЛ. Джейк Уолман распускает руки

Незаменимому на синей линии 29-летнему защитнику «Эдмонтона» Джейку Уолману влепили штраф на общую сумму 10 000 долларов по итогам третьей игры финала Кубка Стэнли против «Флориды» (1:6).

Хоккеиста оштрафовали на 5 000 долларов (максимально допустимую сумму согласно коллективному договору) за грубость в отношении нападающего «Флориды» Мэттью Ткачака, – объявил Департамент безопасности игроков НХЛ. Инцидент произошел на 14:44 третьего периода и Уолмана наказали двумя малыми штрафами за грубость.

Второй штраф на 5 000 долларов был получен за неспортивное поведение: Уолман облил водой игроков соперника на скамейке запасных со своего места. Деньги поступят в чрезвычайный фонд помощи игрокам.

Канадский защитник забил один гол и набрал восемь очков в 19 играх плей-офф этой весной. Джейк Уолман подписан до следующего сезона с зарплатой в 3,4 млн долларов.

sport.ua