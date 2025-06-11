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Хоккей

НХЛ. За неспортивные выходки игрок Эдмонтона заплатит 10 тысяч баксов

НХЛ. За неспортивные выходки игрок Эдмонтона заплатит 10 тысяч баксов

НХЛ. Джейк Уолман распускает руки

Незаменимому на синей линии 29-летнему защитнику «Эдмонтона» Джейку Уолману влепили штраф на общую сумму 10 000 долларов по итогам третьей игры финала Кубка Стэнли против «Флориды» (1:6).

Хоккеиста оштрафовали на 5 000 долларов (максимально допустимую сумму согласно коллективному договору) за грубость в отношении нападающего «Флориды» Мэттью Ткачака, – объявил Департамент безопасности игроков НХЛ. Инцидент произошел на 14:44 третьего периода и Уолмана наказали двумя малыми штрафами за грубость.

Второй штраф на 5 000 долларов был получен за неспортивное поведение: Уолман облил водой игроков соперника на скамейке запасных со своего места. Деньги поступят в чрезвычайный фонд помощи игрокам.

Канадский защитник забил один гол и набрал восемь очков в 19 играх плей-офф этой весной. Джейк Уолман подписан до следующего сезона с зарплатой в 3,4 млн долларов.

sport.ua

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