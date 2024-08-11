Тренер Богачука жестко раскритиковал судей боя с Ортисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук и Вирджил Ортис

Мэнни Роблес, тренер Сергея Богачука (24-2, 23 KO) прокомментировал спорное поражение украинца в бою за статус временного чемпиона мира WBC против американца Вирджила Ортиса (22-0, 21 KO).

«Я однозначно разочарован. Я давно занимаюсь этим делом. Я просто продолжу и скажу то, что думаю. Надеюсь, у меня не будет проблем с комиссиями, судьями, WBC или так называемыми «санкционирующими органами». Я устал от этого дерьма, которое повторяется снова и снова, от того, как несправедливо они могут относиться к бойцам. Боксеры ставят на карту свои жизни и все, что у них есть, чтобы дойти до этого этапа.

Я не знаю, куда, черт возьми, смотрели эти судьи. И никто не заставляет их отвечать за это. Интервью берут у бойцов, менеджеров, промоутеров, у всех, кроме судей. Они просто идут домой, и никто им ничего не говорит, никто ничего не спрашивает, никто не ставит их в неудобное положение. Я верю, что это нужно прекратить. Они должны нести ответственность», – сказал Роблес на пресс-конференции после боя.

Отметим, что в 1-м и 8-м раундах Ортис побывал в нокдауне.

По итогам 12 раундов двое из трех судей отдали предпочтение американцу: 113-113, 114-112, 114-112 в пользу Ортиса.

sport.ua