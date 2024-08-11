Трабзонспор хочет купить центрального полузащитника Бернли

Джоша Браунхилла

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"Трабзонспор" заинтересован в услугах центрального полузащитника "Бернли" Джоша Браунхилла.

По информации источника, главный тренер "Трабзонспора" Абдулла Авчи хочет видеть 28-летнего англичанина в турецком клубе. Сумма трансфера Браунхилла составляет 15 миллионов евро.

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Напомним, Браунхилл является питомцем "Манчестер Юнайтед", перешел в "Бернли" в январе 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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