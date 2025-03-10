Аманда Ньюи надеется увидеть супруга… лет через пять

На этой неделе Эдриан Ньюи приступил к работе в Aston Martin F1 в качестве управляющего технического партнёра, и сейчас его основная задача – форсировать подготовку команды к 2026 году, когда Формула 1 перейдёт на машины нового поколения.

Конечно, в Aston Martin очень рады получить такое подкрепление, а вот у Аманды Ньюи, супруги прославленного гоночного конструктора, похоже, отношение к происходящему не совсем однозначное. Впрочем, комментарии, которые она оставила на страницах команды в социальных сетях, носят скорее шуточный характер.

«Я сдала им его на правах аренды», – так высказалась Аманда о 5-летнем контракте мужа, который, по разным оценкам, будет получать порядка 30 млн. фунтов стерлингов в год. Далее она добавила ещё пару предложений: «С нетерпением жду, когда смогу вновь тебя увидеть, дорогой муж! Лет примерно через пять встретимся».

Разумеется, она знает самоотверженную манеру работы супруга и не может недооценивать сложность задач, которые ему предстоит решать в команде из Сильверстоуна.

Для Ньюи это уже третий брак, пара узаконила свои отношения в 2017 году. Аманда – дочь известного актёра Рона Смержака, в своё время выступавшего на британских театральных подмостках, а затем успешно работавшего в южноафриканском кинематографе.

Источник