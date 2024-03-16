Тото Вольфф прокомментировал слухи об уходе Д’Амброзио

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф прокомментировал слухи, согласно которым Жером Д’Амброзио вслед за Льюисом Хэмилтоном перейдёт на работу в Ferrari.

С марта прошлого года бывший гонщик Формулы 1, выступавший за команды Virgin/Marussia и Lotus стал отвечать за молодёжную программу Mercedes, а на этапах в Японии и Катаре заменял Вольффа на посту руководителя команды.

Комментируя ситуацию Д’Амброзио Тото сказал: «Сейчас он остаётся с нами. В данном вопросе превалируют личные причины, и Жером оценивает варианты, как поступить.

Я считаю, что об этом должен говорить он сам, но всё в порядке. Посмотрим, к чему это всё приведёт».

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