В Mercedes показали деталь машины 2025 года

Начало нового сезона Формулы 1 всё ближе, и команды, подогревая интерес, публикуют в социальных сетях детали машин 2025 года. Сегодня элемент новой W16 показала пресс-служба Mercedes.

В коротком ролике показано, как на боковую часть кохужа двигателя механик команды наклеивает номер 12, под которым предстоит выступать Кими Антонелли. Но многие обратили внимание не столько на сам номер, сколько на цвет кожуха – чёрный. Это породило теорию, что в 2025-м вся машина Mercedes будет чёрной.

Пока это только предположение – полную раскраску машины в Mercedes покажут на общей презентации в Лондоне вечером 18 февраля.

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