Top Rank. Денис Беринчик и Кейшон Дэвис

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоится титульный поединок в легком весе.

На ринг выйдут чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

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Между Беринчиком и Дэвисом состоялась дуэль взглядов на пресс-конференции. Дэвис вел себя нагло, матерился и провоцировал Дениса. В конце он пытался силой вырвать пояс у Дениса. Попытка провалилась – обоих боксеров разняли.

ВИДЕО. У чемпиона мира из Украины пытались силой отобрать его пояс

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