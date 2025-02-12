Нью-Дели. Ваншельбойм сыграет в парном четвертьфинале, Овчаренко окончательно покинул турнир

Украинские теннисисты провели матчи первого круга в парной сетке “челленджера” в Индии



Нью-Дели, Индия • 10-16 февраля • хард • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эрик Ваншельбойм/Крис Ван Вик (Украина/Южная Африка, ALT) – С. Д. Праджвал Дев/Сай Картик Редди Ганта (Индия, WC) 6:4, 6:3

Эрик Ваншельбойм и Крис Ван Вик удачно начали выступления на турнире, одолев индийский дуэт. Матч длился 83 минуты, за которые украинско-южноафриканская пара отыгралась после стартового отставания 0:3 в первом сете. На их счету два эйса, шесть двойных ошибок и реализованные 5 из 9 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Ваншельбойм и Ван Вик сыграют против чешской пары Гинек Бартон/Вит Копржива.

Александр Овчаренко/Энрико Далла Валле (Украина/Италия) – Масамичи Имамура/Рио Ногучи (Япония) 6:7(5), 2:6

К сожалению, Александр Овчаренко и Энрико Далла Валле не смогли преодолеть стартовый барьер, уступив японскому тандему Масамичи Имамура / Рио Ногучи. Поединок длился 1 час 11 минут. В первом сете Овчаренко и Далла Валле имели преимущество 4:1, а при счете 5:4 не смогли реализовать три сетбола. В целом пара выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов.

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