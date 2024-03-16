Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24: как это было

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.
Наш сайт провел текстовый онлайн церемонии.
На этой жеребьевке завершено, спасибо за внимание!
Победитель полуфинала Атлетико Мадрид/Боруссия Дортмунд — ПСЖ/Барселона станет хозяином на Уэмбли!
Теперь Джон Оби Микел определит, какая команда будет номинально хозяином финала Лиги чемпионов этого сезона.
Арсенал/Бавария — Реал/Манчестер Сити
Атлетико Мадрид/Боруссия Дортмунд — ПСЖ/Барселона
Пары 1/4 финала определились, теперь осталось определить полуфинальную сетку среди этих пар.
ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания)
Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
Атлетико Мадрид (Испания) — Боруссия Дортмунд (Германия)
Арсенал Лондон (Англия) — Бавария (Германия)
Жеребьевка начинается!
< Бывший игрок Челси дает короткое интервью и рассказывает о триумфе с лондонцами в главном турнире европейского клубного футбола.
Как и сообщалось, Джон Оби Микел будет помогать нам сегодня в проведении жеребьевки.
Джорджо Маркетти вышел на сцену, чтобы объяснить регламент жеребьевки.
Церемония жеребьевки начинается. Нам демонстрируют команды, пробившиеся в четвертьфинал турнира.
Победитель Лиги чемпионов в составе Челси Джон Оби Микел прибыл в Ньон. Возможно, именно он поможет нам сегодня определить четвертьфинальные пары соревнований.
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Участники:
Процедура
На этой стадии жеребьевка пройдет без посева — представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.
Проходит в три этапа:
- Четвертьфинала.
- Полуфиналов.
- Определение команды-хозяйки финала.
Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля. Полуфиналы пройдут 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.
Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Лига чемпионов-2023 /24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты – онлайн