Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24: как это было

15 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Наш сайт провел текстовый онлайн церемонии.

На этой жеребьевке завершено, спасибо за внимание!

Победитель полуфинала Атлетико Мадрид/Боруссия Дортмунд — ПСЖ/Барселона станет хозяином на Уэмбли!

Теперь Джон Оби Микел определит, какая команда будет номинально хозяином финала Лиги чемпионов этого сезона.

Арсенал/Бавария — Реал/Манчестер Сити

Атлетико Мадрид/Боруссия Дортмунд — ПСЖ/Барселона

Пары 1/4 финала определились, теперь осталось определить полуфинальную сетку среди этих пар.

ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания)

Реал Мадрид (Испания) – Манчестер Сити (Англия)

Атлетико Мадрид (Испания) — Боруссия Дортмунд (Германия)

Арсенал Лондон (Англия) — Бавария (Германия)

Жеребьевка начинается!

< Бывший игрок Челси дает короткое интервью и рассказывает о триумфе с лондонцами в главном турнире европейского клубного футбола.

Как и сообщалось, Джон Оби Микел будет помогать нам сегодня в проведении жеребьевки.

Джорджо Маркетти вышел на сцену, чтобы объяснить регламент жеребьевки.

Церемония жеребьевки начинается. Нам демонстрируют команды, пробившиеся в четвертьфинал турнира.

Победитель Лиги чемпионов в составе Челси Джон Оби Микел прибыл в Ньон. Возможно, именно он поможет нам сегодня определить четвертьфинальные пары соревнований.

Быстрые ссылки Участники:

Процедура

Участники:

Атлетико Мадрид (Испания); li>

Барселона (Испания);

Реал Мадрид (Испания);

Манчестер Сити (Англия);

Арсенал Лондон (Англия);

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Бавария Мюнхен (Германия);

Боруссия Дортмунд (Германия);

Пари Сен-Жермен (Франция).

Процедура

На этой стадии жеребьевка пройдет без посева — представители одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

Проходит в три этапа:

Четвертьфинала. Полуфиналов. Определение команды-хозяйки финала.

Первые матчи состоятся 9 и 10 апреля, а ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля. Полуфиналы пройдут 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Лига чемпионов-2023 /24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты – онлайн

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