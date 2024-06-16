Вассёр: Надеюсь, то, что произошло в Канаде, не повторится

Фредерик Вассёр всегда старается приехать в Ле-Ман на 24-часовой марафон – разумеется, в качестве болельщика, хотя и не простого. Тем более теперь, когда он руководит Скудерией в Формуле 1.

В Ле-Мане он с начала уик-энда появился в боксах Ferrari и перед стартом в интервью Eurosport сказал несколько слов.

Вопросы ему задавал Том Кристенсен, шестикратный чемпион мира по гонкам на выносливость, за годы карьеры девять раз побеждавший в Ле-Мане.

В начале разговора датчанин пошутил, что болельщики Ferrari плакали от нахлынувших эмоций и после Гран При Монако, и после Гран При Канады, но только в первом случае от счастья, а во втором – от горя. Вассёр усмехнулся и пообещал, что проблемы, помешавшие команде в Монреале, где до финиша не доехал ни Шарль Леклер, ни Карлос Сайнс, больше не повторятся.

«Да, оба уик-энда были особенными, хотя и по разным причинам, – сказал он. – Надеюсь, то, что произошло в Канаде, останется единичным случаем. Если говорить о Ле-Мане, то в этом сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость соперничество стало намного острее, у многих команд отличные машины и отличные пилоты, а разница в скорости между ними совсем невелика.

Результаты на круге отличаются на секунду-полторы, а гонка длится 24 часа, так что это вообще мало что значит, и соперничество будет очень плотным. Главное для Ferrari – прежде всего сосредоточиться на самих себе и постараться как можно лучше справляться со своим делом».

Ближе к концу первых двух часов гонки в Ле-Мане лидировал жёлтый гиперкар Ferrari №83, который пилотировал Роберт Кубица. Красная машина №50 ехала на 2-й позиции.

Но второй экипаж Ferrari AF Corse уже получил 10-секундный штраф за то, что Никлас Нильсен создал опасную ситуацию на пит-стопе, едва не зацепив Cadillac Себастьена Бурдэ.

Тем временем к трассе приблизился дождевой фронт, в небесах потемнело, и асфальт в районе связки Porsche уже стал довольно мокрым. Первым в боксы за дождевыми шинами отправился один из гиперкаров Toyota. Но большинство оставалось на трассе, поскольку по прогнозу дождь должен был скоро прекратиться. Дальнейшее развитие событий покажет, кто в этой ситуации действовал правильно.

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