Усик назвал главную цель в своей жизни

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик ответил, какова его главная цель в жизни.

«Моя главная цель – спастись. Спасти свою душу. Это первоочередная цель моей жизни. Мое большое желание – это большое процветание моей страны, чтобы люди приезжали к нам и теряли дар речи. Я хочу, чтобы у нас была развитая страна с налогами, системой судов, полицией, обучением и лечением. Я хочу, чтобы наши люди почувствовали, что такое настоящая жизнь, а не существование», – сказал Усик.

Ранее директор и тренер команды объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Сергей Лапин высказался о будущем боксера.

sport.ua