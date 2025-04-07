Лига 1. Марсель – Тулуза 3:2. Роберто Де Дзерби берёт реванш

Заключительный матч 28-го тура чемпионата Франции между "Марселем" и "Тулузой" подарил большое количество голов. Команда Роберто Де Дзерби благодаря победе возвращается на второе место в турнирной таблице Лиги 1.

Начало поединка для "провансальцев" выдалось довольно нервным. "Фиалки" создали несколько острых моментов у ворот хозяев в первые минуты, но футболисты "Марселя" пытались взять игру под свой контроль. В конце концов, мяч оказался в сетке "бело-голубых" на 9-й минуте после удара от Франка Магри, однако у него было зафиксировано положение вне игры, поэтому счет остался неизменным. Правда, ненадолго. "Марсель" сумел конвертировать свое незначительное преимущество в забитый мяч. На 21-й минуте Габриэль Суасо занес снаряд в свои ворота, замкнув прострел от Адриена Рабьо. Защитник "Тулузы" сыграл неаккуратно, пытаясь выбить круглого за пределы поля.

События в сегодняшнем матче разворачивались очень быстро — гости перехватили инициативу, и за несколько минут сравняли счет. Магри все же забил свой гол на 28-й минуте, точно пробив головой по воротам Херонимо Рулли. Суасо исправился, отметившись красивой голевой передачей. После этого игроки "Тулузы" создали еще пару моментов, которые не смог реализовать Шави Бабика. В обоих эпизодах габонскому нападающему помешал Рулли, который великолепно выполнил свою работу на выходе и остановил оппонента.

В начале второго тайма Бабика снова был одним из самых активных футболистов на поле, но ему так и не удалось записать свое имя в протокол. Зато забить удалось "Марселю". На 57-й минуте матча Мейсон Гринвуд сильнейшим ударом из-за пределов штрафной площадки вывел свою команду вперед. "Провансальцы" разыграли стандартное положение, а 23-летний англичанин не оставил ни единого шанса голкиперу гостей, мощно пробив по его воротам.

На 64-й минуте не менее красивым ударом третий гол "Марселя" забил Рабьо. Француз серьезно приложился с лету к мячу в штрафной площадке и точно направил его в ворота. И снова без шансов для вратаря. Хозяева показали хладнокровие и идеальную реализацию своих шансов. Первый тайм — один удар в створ и один гол, а во втором тайме было забито два мяча после двух ударов в створ. "Провансальцы" понемного начинали куражиться.

Если бы не офсайд, счет в этом матче мог дойти до разгромного. На 70-й минуте Джонатан Роу забил четвертый гол "Марселя", но взятие ворот было отменено. Впрочем, "Тулуза" не сдавалась. На 76-й минуте они отыграли один мяч. Это еще был не конец для них, но времени оставалось очень мало. Автором гола стал Венсан Сьерро. Несколько минут после он имел еще один отличный момент, но мяч после его удара пролетел выше ворот. Гости отчаянно хотели отыграться, но "Марсель" сохранял спокойствие и делал все, чтобы не дать сопернику создать ни одного шанса у своих владений.

Серия без побед для "Тулузы" длится уже 13 лет. С марта 2012 года "фиолетовые" не выигрывают в 22 матчах против "Марселя" в чемпионате Франции. На данный момент они занимают 11-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея лишь 34 очка в своем активе. А "Марсель", несмотря на все те проблемы, которые у них возникли накануне, снова возвращается на второе место, набрав 52 зачетных балла, что позволяет им обойти "Монако" по итогам этого тура.

Лига 1. 28-й тур

Стадион: "Велодром" (Марсель)

Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)

"Марсель" — "Тулуза" 3:2

Голы: Суасо (21, аг), Гринвуд (57), Рабьо (64) — Магри (28), Сьерро (76)

"Марсель": Рулли — Кондогбия, Корнелиус (Лирола, 56), Мурильо — Мерлен (Гарсия, 76), Ронжье, Беннасер (Надир, 90+1), Луис Энрике — Рабьо, Гринвуд (Дедич, 90+1) — Мопе (Роу, 56)

"Тулуза": Рест — Маккензи, Крессвелл (Каманзи, 90+1), Сидибе (Канво, 75) — Суасо, Сьерре, Кассерес, Дённум — Гбохо (Кинг, 75), Бабика (Эджума, 75) — Магри

Предупреждения: Гринвуд (24), Надир (90+5) — Бабика (32), Магри (56), Кассерес (68)

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