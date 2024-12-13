В ЮАР рассчитывают принять Гран При в 2027 году

Мы неоднократно рассказывали о планах вернуть Гран При ЮАР в календарь Формулы 1. В октябре на автодроме Кьялами начали процесс получения лицензии Grade 1, дающей право проводить этапы Формулы 1.

Министр спорта ЮАР Гайтон Маккензи рассказал, что провести Гран При планируется в 2027 году.

«На следующей неделе мы объявим о создании комитета, который выберет промоутера этапа Формулы 1, – рассказал Маккензи в эфире телеканала SuperSport. – Гонка пройдёт в Кьялами, и сейчас на трассе делают для этого всё необходимое, приводя трассу к стандартам Формулы 1.

Тоби и Вилли Вентер уже вложили в проект деньги. Они пригласили компанию Apex, которая занимается модернизацией трассы, чтобы она соответствовала стандартам. Думаю, мы можем рассчитывать провести гонку в 2027 году».

Трасса Кьялами уже принимала Гран При ЮАР с 1967 по 1985 годы, в 1992-м и в 1993-м.

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