Лига конференций, стыковые матчи

Копенгаген, Паркен

Копенгаген – Хайденхайм 22:00

Трансляция – Megogо

Содержание

Копенгаген

Хайденхайм

Ориентировочные составы

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Копенгаген – Хайденхайм от UA-Футбол

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Копенгаген

"Копенгаген" не сыграл ни одного матча с момента своего последнего поединка в Лиге конференции в декабре, который закончился поражением 3:0 от венского "Рапида". До этого "львы" шли на прекрасной серии из 14 поединков без поражений во всех турнирах, но после такого простоя без официальных матчей сложно сказать, в каком состоянии лидер чемпионата Дании.

В ЛК подопечные Якоба Нееструпа начали с трех матчей без побед, что и предрешило сложности на финише. Поражение от "Ягеллонии" (1:2) было катастрофой, и приличная ничья с "Бетисом" (1:1) на выезде и дележ очков с "Истанбулом ББ" (2:2) с позиции силы не могли исправить ситуацию. Дальше были победы над минским "Динамо" (1:2) и "Хартс" (2:0), но шансов на финиш в топ-8 к финальному туру уже не было.

Молодой голкипер Оскар Буур выбыл из-за перелома пальца. Первый номер по сезону Натан Тротт тоже может оказаться вне игры, ведь в зимнее окно клуб взял в аренду Дианта Рамая из "Боруссии" Д. Защитник Кевин Дикс дисквалифицирован, а опытный Николай Бойлесен под вопросом, как и главный звезда Руни Барджи. Элиас Ашури тоже в лазарете.

Хайденхайм

"Хайденхайм" ожидаемо провалился при игре на два фронта. Команда Франка Шмидта добыла историческую путевку в еврокубки после сенсационной дебютной кампании в Бундеслиге. Но лидеров раскупили, матчей стало в разы больше, и качество футбола проседает катастрофически. В чемпионате барахтаются в зоне вылета, и это, само собой, должно быть приоритетом на остаток сезона.

Победа над "Унионом" (2:0) сразу после зимней паузы внушила оптимизм, прервав 9-матчевую серию без побед (8 поражений). После этого была еще ничья с "Вердером" (3:3), но дальше снова пошли поражения, причем от прямых конкурентов – от "Санкт-Паули" (0:2) дома и на выезде от "Аугсбурга" (2:1), а затем и от Дортмунда с "Фрайбургом".

Тем временем в составе гостей будет отсутствовать основной ЦЗ Никлас Дорш, который восстанавливается после травмы колена и вернется в строй не раньше следующего месяца. Кроме того, зимний новичок Франс Крэтциг (7 матчей, 1+1) и форвард Штефан Шиммер не смогут принять участие в матче, так как не попали в состав "Хайденхайма" на Лигу конференции.

Ориентировочные составы

Копенгаген: Рамай – Мелинг, Перейра, Хацидьякос, Уэскас – Дилэйни, Клем, Роберт, Классон – Шьяха, Эльюнусси

Хайденхайм: Мюллер – Тойеркауф, Гимбер, Майнка, Траоре – Кербер, Шеппнер – Сиенза, Ваннер, Конте – Бройниг

Ставки и коэффициенты

1.80 3.70 4.70 Узнать больше

Прогноз на матч Копенгаген – Хайденхайм от UA-Футбол

Обе команды переживают тяжелые времена. "Копенгаген" после плей-офф ЛЧ в прошлом сезоне свыкается с участием в третьем европейском турнире по статусу, а "Хайденхайм" после сказочной кампании 23/24 барахтается на дне Бундеслиги. Но все же датчане и кадрово, и по статусу существенно превосходят соперника. А главное, их боевой дух на кардинально ином уровне. Вопрос только в том, какие кондиции у команды после простоя. Ставка: победа "Копенгагена" + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.84.

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