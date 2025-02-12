Доха. Остапенко впервые с 2023 года победила соперницу из топ-5, Анисимова встретится с Костюк в четвертьфинале

На турнире WTA 1000 в Катаре состоялись матчи третьего круга



Доха, Катар • 5-15 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Екатерина Александрова (-) – Элизе Мертенс (Бельгия) 6:4, 6:2

Джессика Пегула (США, 6) – Дарья Касаткина (-, 10) 6:3, 7:5

Марта Костюк (Украина) – Магда Линетт (Польша) 6:4, 6:2

Аманда Анисимова (США) – Лейла Фернандес (Канада) 6:3, 6:0

Онс Жабер (Тунис) – София Кенин (США, WC) 6:3, 6:4

Елена Остапенко (Латвия) – Жасмин Паолини (Италия, 4) 6:2, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 7:6(1), 6:2

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Линда Носкова (Чехия) 6:7(1), 6:4, 6:4

Джессика Пегула одержала третью победу в четырёх матчах против Касаткиной и третий раз вышла в четвертьфинал турнира в Дохе. Напомним, что в прошлом году американка сыграла в решающем матче. Дальше Пегула встретится с Екатериной Александровой (1-1), которой уступила в их предыдущем матче в марте прошлого сезона в Майами.

Аманда Анисимова записала в свой актив первую победу за три матча против Лейлы Фернандес и сыграет против Марты Костюк в четвертьфинале. Американка проиграла в двух предыдущих встречах с украинской теннисисткой, последняя из которых состоялась в первом круге Australian Open в 2023 году.

Елена Остапенко (№37 WTA) впервые с октября 2023 года смогла обыграть соперницу из топ-5 мирового рейтинга. В целом это 12-я победа латвийской теннисистки в подобных матчах. За место в полуфинале Остапенко будет бороться с Онс Жабер (2-4) и попробует взять у туниски реванш за поражение на прошлой неделе в Абу-Даби.

Ига Швёнтек выиграла пять из шести матчей против Линды Носковой и четвёртый год подряд вышла в четвертьфинал турнира в Дохе. Напомним, что полька выигрывала здесь титул три предыдущие сезона. Следующей соперницей Швёнтек будет Елена Рыбакина, которую она победила в январе на United Cup. Казахстанская теннисистка ведёт в счёте личных встреч со Швёнтек (4-3).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua