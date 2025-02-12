Усик официально заявил, с кем проведет свой следующий бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в хевивейте Александр Усик высказался о своем будущем.

«Я буду драться с победителем пары Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер. Это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира. Я проведу в боксе еще два боя, а потом завершу карьеру», – признался Усик.

Бой Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.

sport.ua