Промоутеры Гран При Бельгии сообщили о росте убытков

Неделю назад был подтверждён контракт классической трассы в Спа с Формулой 1 на следующие шесть лет, и мы писали о том, что эта столь любимая командами, гонщиками и болельщиками гонка останется в календаре чемпионата мира, но на условиях ротации с другими европейскими этапами.

Теперь же стало известно, что такой подход в том числе обусловлен экономическими причинами: организаторы Гран При Бельгии сообщили о росте убытков по сравнению с 2023 годом. И это при том, что за три дня гоночного уик-энда автодром в Спа посетили 380 тысяч человек.

О финансовых потерях Мельхиор Вателе, президент Гран При Бельгии, рассказал в кулуарах открывшегося накануне Брюссельского автосалона. Точная сумма убытков пока не подсчитана, но по предварительным данным она будет от 3 до 3,5 млн. евро.

В 2023-м бельгийские промоутеры понесли убытки в 2,3 млн. евро, а их рост в прошлом году был прежде всего связан с крупными инвестициями в реконструкцию автодрома и затратами на рекламу.

Но финансовые потери компенсируются за счёт бюджета региона Валлония, на территории которого расположен автодром. Местные политики идут на это, поскольку считают, что проведение гонки Формулы 1 в конечном итоге позитивно влияет на экономику региона.

На президента Гран При Бельгии Мельхиора Вателе ссылается издание The Brussels Times, но по данным других источников, убытки организаторов гонки в Спа по итогам 2024 могут достичь суммы в 8 млн. евро. И это несмотря на то, что бельгийцы платят Формуле 1 за право принимать национальный этап чемпионата меньше многих других промоутеров.

Не самая эффективная экономика этого Гран При связана ещё и с тем, что его организаторы в течение сезона не проводят никаких других крупных гонок. В частности, марафоном «24 часа Спа» занимается британская компания SRO Motorsports Group Стефана Рателя, а за гонку «6 часов Спа», которая входит в календарь WEC, отвечает коммерческое подразделение французского автоклуба ACO.

Поэтому промоутерам Гран При Бельгии приходится поднимать цену на билеты, которая в среднем уже составляет примерно 400 евро – велика вероятность, что в дальнейшем она станет ещё выше.

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