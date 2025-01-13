Сорана Кырстя – о поражении от Свитолиной на Australian Open: “Элина – теннисистка, которая сильно изменила свой теннис за последние годы”

Первая ракетка Румынии Сорана Кырстя прокомментировала свое поражение от украинки Элины Свитолиной в первом круге Открытого чемпионата Австралии



О своем возвращении после полугодичной паузы

“Если честно, я думала, что возвращение получится более простым, потому что нога восстановилась хорошо. На тренировках я на 100% выполняю все, что хочу, но на матчах пока ничего не получается. Я часто ошибаюсь, траектории ударов и важные розыгрыши не такие, какими были раньше. Возможно, потребуется время, чтобы снова почувствовать ритм матчей, ведь даже если на тренировке всё идеально, отсутствие игровой практики сказывается.”

О матче против Элины Свитолиной

“Элина – теннисистка, которая сильно изменила свой теннис за последние годы. Она стала действовать гораздо агрессивнее, чем в начале карьеры. Я знала это и понимала, что мне нужно оставаться ближе к задней линии, стараться играть быстро и перемещать мяч по углам, чаще использовать укороченные удары. Но я не смогла правильно действовать в ключевые моменты и принимать верные решения, что, по моему мнению, стало результатом нехватки игровой практики. Например, процент попадания второй подачи был недостаточным, чтобы отыграться со счета 1:4 в первом сете.

Я контролировала ход второго сета до его середины, но при счете 4:4, тот длительный гейм на моей подаче стал переломным. Если бы я выиграла его, то могла бы вернуться в игру. Были шансы и в других моментах, но в ключевые эпизоды я играла недостаточно умно. Эти моменты делают разницу в матчах.”

Обзор матча Элина Свитолина – Сорана Кырстя на Australian Open (ВИДЕО)

О планах на будущее

“Если честно, я немного разочарована, так как не смогла показать тот уровень игры, которого хотела. Нужно проанализировать график, чтобы сыграть как можно больше матчей в ближайшее время. Не могу точно сказать, был ли это мой последний Australian Open – если здоровье и результаты будут позволять, я продолжу играть. Но это зависит от многих факторов.”

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