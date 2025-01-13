«Накрученный америкос». Украинский топ-боксер – о будущем сопернике

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Украинский боксер-чемпион в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) высказался о своем будущем сопернике – американце Кейшоне Дэвисе (12-0, 8 КО).

– Что вы можете вообще сказать о своем сопернике, какие у него лучшие и худшие качества?

– Даже не знаю, какие качества? Сила, ловкость, гибкость, выносливость и скорость? Мы его еще не проверяли. То, что он накрученный америкос – это само собой. Не тянет он на звезду, потому что у него не было еще хороших боев и хороших оппонентов.

– А уже, возможно, какой-то есть план на бой?

– О котором я вам не скажу. План на бой до первого пропущенного удара.

Бой Денис Беринчик – Кейшон Дэвис состоится 14 февраля 2025 года в Нью-Йорке, США, на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден».

sport.ua