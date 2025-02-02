БК Ровно обыграл Запорожье в регулярном чемпионате Суперлиги Favbet-2024/25

Десятая победа ровненцев в нынешнем сезоне

БК Ровно обыграл Запорожье в матче регулярного сезона Суперлиги Favbet-2024/25 — 81:76.

Ровненцы повели в первой четверти, но запорожская команда отыгралась и ушла на большой перерыв с преимуществом в пять очков. Подопечные Михаила Переверзия вновь вернули инициативу в свои руки, вырвались вперед, и удержали победный перевес.

Отметим, что матч несколько раз прерывали из-за воздушной угрозы. Ранее не смогли доиграть другой поединок днепровского бабла Днепр и Старый Луцк.

У Ровно лучшим стал Род Браун с 22 очками и 8 подборами. В составе Запорожья Маркиз Моо оформил дабл-дабл (16 очков и 10 подборов).

БК Ровно прервал серию из четырех поражений кряду. Команда Переверзия одержала 10-ю победу, и занимает пятое место. Запорожцы идут на шестой строчке, выиграв 8 матчей.

Суперлига. Регулярный сезон

Запорожье — Ровно — 76:81 (19:27, 32:19, 16:24, 9:11)

Запорожье: Бах (8), Кабанов (14), Хохонык (6+5 подборов + 9 передач), Никитин (7+7 подборов), Дмитренко (4), Николайчук (18), Моо (16+10 подборов), Буц (3)

Ровно: Фуллер (11+8 передач), Браун (22+8 подборов), Тимощук (12), Соловьев (11), Гарбар (14+6 подборов), Головник (4), Шептицкий (4), Герасимчук (3)

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