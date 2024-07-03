Демирал: Ассистент тренера показал нам слабые стороны Австрии, и мы ими воспользовались

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Центральный защитник сборной Турции Мерих Демирал прокомментировал матч 1/8 финала Евро-2024 против Австрии, в котором он отметился двумя победными голами.

"Я хочу поблагодарить Сельчука Шахина, ассистента нашего тренера. Он показал нам слабые стороны Австрии, и мы использовали эти знания во время розыгрышей угловых.

Гюлер? Он заслуживает всякого успеха. Арда — великолепный футболист, а также прекрасный младший брат для нас. Я уверен, что он продолжит приносить гордость нашей стране.

Сейв Гюнока? Я спросил его потом: "Как ты отбил мяч"? Я не мог поверить в это. Это один из лучших сейвов, которые я когда-либо видел вживую. Он наш самый старший игрок, самый опытный. Очень рад за него" — сказал Демирал.