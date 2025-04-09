В символическую пятерку также вошли Михаил Горобченко, Егор Сушкин, Си Джей Уильямсон и Андрей Агафонов

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25.

Форвард помог команде пройти Прикарпатье-Говерлу, особенно отметившись во втором поединке (95:80). Станислав набрал за матч 36 очков, а также совершил 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата (РЭ 49). Тимофеенко установил новый рекорд эффективности в матчах плей-офф Суперлиги за всю историю, а также повторил рекорд результативности сезона.

Символическая спорная первого раунда плей-офф Суперлиги

Михаил Горобченко (Днепр) — 13.5 очка, 9.5 передачи, 4.0 подбора (РЭ 21.5); Егор Сушкин (Киев-Баскет) — 21.0 очка, 6.5 подбора, 4.0 перехвата, 3.0 передачи (РЭ 23.0); Си Джей Уильямсон (Ровно) — 15.0 очка, 6.5 подбора, 3.0 передачи, 1.5 блок-шота (РЭ 23.5); Станислав Тимофеенко (Днепр) — 27.5 очка, 9.0 подбора, 5.0 передачи (РЭ 37.0); Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы) — 11.0 очка, 7.0 подбора, 2.0 блок-шота (РЕ 12.5).

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В полуфинале Суперлиги Днепр встретится с Черкасскими Мавпами, а Киев-Баскет сыграет с БК Ровно. В финал выйдут команды, которые одержат две победы в своих сериях.

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