Хирн отреагировал на то, что Усик вызвал Пола на бой и выдвинул предложение

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Тренер и директор команды Александра Усика Сергей Лапин хотел бы увидеть бой украинца против шоумена Джейка Пола по правилам ММА.

Эту идею поддерживает и сам Александр, который распространил в своем Инстаграме постер поединка с Полом по правилам ММА.

На возможный бой отреагировал известный промоутер Эдди Хирн, который считает, что Джейк может подраться и с Энтони Джошуа.

«Джейк мог бы провести два боя подряд – сначала с Джошуа в боксе, а затем с Усиком по правилам ММА. Не думаю, что боксеры будут драться в ММА. Не представляю там Усика», – сказал Хирн.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

Усик в свою очередь в прошлом году дважды победил Тайсона Фьюри.

sport.ua