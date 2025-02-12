Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о современном супертяжелом весе в боксе.

«Уберите оттуда Усика и вы увидите, что Великобритания становится центром хевивейта. Когда я начинал, то в боксе доминировали американцы. Посмотрите сейчас – все британцы. И с кем бы ни проводил бои Усик, он будет британцем. Сейчас в хевивейте 95% британцев», – сказал Уоррен.

Ранее сообщалось, что известный промоутер Фрэнк Уоррен хочет провести бой между чемпионом мира в хевивейте Даниэлем Дюбуа и ветераном супертяжелого веса Дереком Чисорой.

sport.ua