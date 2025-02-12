Cadillac построит новую базу в Северной Каролине

Компания General Motors продолжает подготовку к дебюту в Формуле 1 с заводской командой Cadillac. В ближайший четверг, 13 февраля, мэрия города Конкорд, расположенного в Северной Каролине, рассмотрит документы, поданные Cadillac на строительство новой базы.

Согласно документации, в Cadillac планируют построить производственное здание стоимостью 65-70 миллионов долларов США и инвестировать аналогичную сумму в оборудование. Таким образом, инвестиции в строительство и обустройство базы приблизятся к 150 миллионам долларов.

На новой базе планируют разрабатывать и производить силовые установки для команды Формулы 1. В 2026-м команда выйдет на старт с моторами Ferrari, но уже в 2028-м планирует перейти на собственные двигатели. На базе в Северной Каролине будут работать 300-350 человек.

База в Северной Каролине будет работать вместе с новой базой, открытой Andretti Global в Сильверстоуне до того, как проект перешёл под крыло General Motors. В Великобритании уже ведётся разработка машины для сезона 2026 года.

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