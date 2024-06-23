Берлин. Пегула стала новой чемпионкой, отыграв матчболы в решающем матче

Джессика Пегула выиграла титул на турнире WTA 500 в столице Германии
Берлин, Германия • 17-23 июня • трава • $922,573
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Финал
Джессика Пегула (США, 4) — Анна Калинская (-) 6:7(0), 6:4, 7:6(3)
Американская теннисистка успешно провела свой дебютный финал на травяном покрытии. Отметим, что в решающем сете Пегула проигрывала со счётом 1:4 и отыграла пять матчболов.
Путь к победе:
R32: BYE
R16: Донна Векич (Хорватия, WC) 6:4, 7:5
QF: Катержина Синякова (Чехия) 7:6(2), 3:6, 6:3
SF: Коко Гауфф (США, 1) 7:5, 7:6(2)
FR: Анна Калинская (-) 6:7(0), 6:4, 7:6(3)
Джессика Пегула сыграла 11-й финал в рамках WTA-тура и выиграла пятый трофей. Отметим, что для американки это был второй турнир после двухмесячной паузы, связанной с травмой ребра. Пегула пропускала грунтовую часть сезона.
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