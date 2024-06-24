«Нас трудно победить». Вингер Нидерландов высказался о матче против Австрии

Игрок поделился своими эмоциями
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Вингер "Ливерпуля" и Нидерландов Коди Гакпо высказался о матче группового этапа Евро-2024 против Австрии.
"У нас хорошая команда со многими разными качествами, и я думаю, что нас трудно победить. Но мы должны продолжать это демонстрировать".
Напомним, что поединок Нидерланды — Австрия состоится 25 июня в 19:00 по киевскому времени.
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