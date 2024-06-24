Следить
Футбол

«Нас трудно победить». Вингер Нидерландов высказался о матче против Австрии

Игрок поделился своими эмоциями

"Нас трудно победить". Вингер Нидерландов высказался о матче против Австрии

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • Вингер "Ливерпуля" и Нидерландов Коди Гакпо высказался о матче группового этапа Евро-2024 против Австрии.

    "У нас хорошая команда со многими разными качествами, и я думаю, что нас трудно победить. Но мы должны продолжать это демонстрировать".

    Напомним, что поединок Нидерланды — Австрия состоится 25 июня в 19:00 по киевскому времени.

    Читайте такжеРангник поделился своими мыслями о матче Евро-2024 против Нидерландов
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis