Флавио Бриаторе: У Alpine не было никакого руководства

В середине июня Флавио Бриаторе вернулся в свою бывшую команду из Энстоуна, получив должность исполнительного советника Alpine. Уже после его назначения в команде сменился руководитель – Оливер Оукс пришёл на место Брюно Фамена.

Общаясь с прессой в Зандфорте, Бриаторе назвал главную проблему, которая много лет мешала команде добиться успеха: «У команды не было никакого руководства.

Я считаю, что проблема Alpine заключалась именно в этом. В какой-то момент они ставили на руководящие позиции неподходящих людей. Список таких руководителей довольно длинный, и у команды не было списка с хорошими руководителями.

Очень сложно управлять командой из Энстоуна, поскольку это большой монстр. Очень сложно управлять такой командой, как Alpine, находясь в Париже или где-то ещё. Необходимо ежедневно присутствовать в Энстоуне. Нам нужно оживить всю систему, нам нужен электрошок».

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