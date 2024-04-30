Статистика Кучерова в плей-офф: 5 матчей, 7 результативных передач и ни одной шайбы

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

«Тампа» в первом раунде плей-офф НХЛ уступила «Флориде» со счетом 1-4 в серии.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров провел все пять матчей, набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «-2», заработал две минуты штрафа и проводил в среднем на льду 21 минуту и 26 секунд.

Во второй раз в карьере 30-летний россиянин не забросил ни одной шайбы в плей-офф: в сезоне-2018/19 он набрал 2 (0+2) очка в трех играх.

В регулярном чемпионате Кучеров набрал 144 (44+100) очка в 81 матче и стал лучшим бомбардиром лиги.

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