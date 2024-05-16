Лиуцци – третий стюард Гран При Эмилии-Романьи

Бывший гонщик Формулы 1, FIA WEC, Super Formula, Super GT и стюард Формулы Е Витантонио Лиуцци приглашён FIA на роль третьего стюарда Гран При Эмилии-Романьи.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать представитель американской федерации IMSA, сын бывшего руководителя McLaren Тим Майер и член австралийской Комиссии по раллийным гонкам Мэтью Селли.

В Бахрейне третьим стюардом был Дерек Уорик, в Джидде, Шанхае и Майами – Витантонио Лиуцци, в Мельбурне – Джонни Херберт, в Сузуке – Энрике Бернольди.

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