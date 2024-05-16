Голкипер «Аризоны» Ингрэм стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»

Коннор Ингрэм. Фото USA Today Sports

НХЛ по итогам сезона-2023/24 объявила обладателя приза, ежегодно вручаемого хоккеисту который проявил высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Голкипер «Аризоны» Коннор Ингрэм получил трофей «Билл Мастертон Трофи».

В голосовании он обошел голкипера «Каролины» Фредерика Андерсена и защитника «Калгари» Оливера Чюлингтона.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Ингрэм сыграл в 50 матчах, пропуская в среднем по 2.91 гола за матч. На его счету шесть игр без пропущенных голов.

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