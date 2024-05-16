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Бокс

Кто фаворит? Букмекеры оценили шансы Усика выиграть бой за абсолют у Фьюри

Кто фаворит? Букмекеры оценили шансы Усика выиграть бой за абсолют у Фьюри

Twitter. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF (а также второстепенный IBO), а Фьюри владеет титулом WBC.

Букмекерские конторы выставили котировки на этот поединок. Небольшим фаворитом считается Александр, на общую победу которого можно поставить с коэффициентом 1.94. Успех Тайсона расценивается в 2.02.

Основные котировки на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри:

  • Общая победа Усика – 1.94
  • Общая победа Фьюри – 2.02
  • Тотал раундов больше 11.5 – 1.42
  • Досрочная победа Усика – 5.50
  • Досрочная победа Фьюри – 5.00
  • Победа Усика по очкам – 2.90
  • Победа Фьюри по очкам – 3.35
  • Победа Усика (нокаут) – 17.00
  • Победа Фьюри (нокаут) – 13.00

    • sport.ua

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