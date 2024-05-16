Кто фаворит? Букмекеры оценили шансы Усика выиграть бой за абсолют у Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).
Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF (а также второстепенный IBO), а Фьюри владеет титулом WBC.
Букмекерские конторы выставили котировки на этот поединок. Небольшим фаворитом считается Александр, на общую победу которого можно поставить с коэффициентом 1.94. Успех Тайсона расценивается в 2.02.
Основные котировки на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри: