Кто фаворит? Букмекеры оценили шансы Усика выиграть бой за абсолют у Фьюри

Twitter. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF (а также второстепенный IBO), а Фьюри владеет титулом WBC.

Букмекерские конторы выставили котировки на этот поединок. Небольшим фаворитом считается Александр, на общую победу которого можно поставить с коэффициентом 1.94. Успех Тайсона расценивается в 2.02.

Основные котировки на бой Александр Усик – Тайсон Фьюри:

Общая победа Усика – 1.94

Общая победа Фьюри – 2.02

Тотал раундов больше 11.5 – 1.42

Досрочная победа Усика – 5.50

Досрочная победа Фьюри – 5.00

Победа Усика по очкам – 2.90

Победа Фьюри по очкам – 3.35

Победа Усика (нокаут) – 17.00

Победа Фьюри (нокаут) – 13.00

sport.ua