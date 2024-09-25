«Это был легитимный удар». Тренер Дюбуа вызвал Усика на бой с Даниэлем

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниеля Дюбуа (22-2, 21 KO), призвал обладателя поясов WBC, WBA и WBO Александра Усика выйти на второй бой против британца (22-0, 14 KO).

«Дюбуа уже нокаутировал Усика. Это был бой из двух половин. В футболе есть два тайма, а в боксе, к сожалению, это одно целое. Мы выиграли первую половину боя, а Усик выиграл вторую половину.

Даниель уже доказал, что может повалить Усика, это был легитимный удар, я еще раз говорю, но они предпочли отказать нам.

Но теперь я осмеливаюсь вызвать Александра Усика на второй боя против Даниеля Дюбуа», – сказал Чарльз.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua