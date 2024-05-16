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Футбол

Борьба за еврокубки. Манчестер Юнайтед — Ньюкасл Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов

Ньюкасл имел шансы сравнять счет, но не успели

Борьба за еврокубки. Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 3:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В рамках 34-го тура АПЛ был сыгран матч "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл Юнайтед", который закончился победой манкунианцев со счетом 3:2.

    Ньюкасл забил на 90+2 минуте второй гол и имел шансы сравнять счет в дополнительное время, но "красные дьяволы" смогли сохранить счет.

    Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл Юнайтед".
    Манчестер. "Олд Траффорд".
    "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл Юнайтед" 3:2
    Голы: Мейну (31'), Гордон (49'), Диалло (57'), Гойлунд (84'), Голл (90+2')

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