Top Rank Boxing

Большой курьез произошел во время женского боя в австралийском Перте.

Нина Хьюз из Великобритании и Чернека Джонсон из Австралии разыгрывали титул чемпионки мира WBA в бантамвейте.

Дело дошло до подсчета судейских записок, и здесь организаторы опозорились. Сначала ринг-аннонсер объявил победу Нины Хьюз, а затем оказалось, что победа по очкам досталась австралийцам.

В итоге Чернека Джонсон получила пояс WBA решением большинства судей, а Нина Хьюз фактически расплакалась в ринге.

В главном событии украинец Василий Ломаченко (18–3, 12 KO) нокаутировал в 11-м раунде австралийца Джорджа Камбососа (21–3, 10 KO).

Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко

Чернека Джонсон (Австралия) – Нина Хьюз (Великобритания) – MD 10 (96–94, 98–92, 95–95)

ФОТО. Нина Хьюз расплакалась в ринге

ВИДЕО. В андеркарде у Ломаченко неправильно объявили победителя боя

sport.ua