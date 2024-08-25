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В ночь на 25 августа состоялся выставочный бой между экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером и Джоном Готти III.

В соревновании было запланировано восемь раундов. Поскольку бой был представлен как показательный, официальный победитель не был объявлен, и судьи не были назначены для оценки боя.

Отметим, что 30-летний Готти III – внук Джона Готти, который был главой мафиозного клана Гамбино. В 2022 году Готти III стал профессионалом в боксе. Он также имеет рекорд 5-1 в смешанных единоборствах.

Напомним боксеры уже проводили выставочный поединок, в июне 2023 году поединок завершился дракой.

ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози

sport.ua