Сити – Реал, мерсисайдское дерби, Бавария в гостях у чемпиона. Расписание футбола на 10 – 16 февраля

Среди недели нас ждет плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а на выходных – традиционная рутина чемпионатов. К примеру, в Леверкузен приедет "Бавария". А еще сложная неделя ждет миланский "Интер". Встреча многострадальных "Тоттенхэма" и "МЮ? Уже запланирована. "Реал" приезжает в Манчестер в рамках ЛЧ? Тоже в графике.
Быстрые ссылки
Понедельник, 10 февраля
Команда Симоне Индзаги разгромно проиграла "фиалкам" на прошлой неделе, и вот, спустя несколько дней "Интер" и "Фиорентина" встретятся снова.
21:45. "Донкастер Роверс" – "Кристал Пэлас". Кубок Англии. Setanta Sports App
21:45. "Интер" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
22:00. "Мальорка" – "Осасуна". Примера. Megogo
Вторник, 11 февраля
Стартует плей-офф главного клубного европейского турнира. Центральный матч вечера – приезд мадридского "Реала" на "Этихад" к кризисному "Манчестер Сити".
19:45. "Брест" – "ПСЖ". ЛЧ. Megogo
22:00. "Ювентус" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo
22:00. "Манчестер Сити" – "Реал". ЛЧ. Megogo
22:00. "Спортинг" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo
22:00. "Эксетер Сити" – "Ноттингем Форест". Кубок Англии. Setanta Sports App
Среда, 12 февраля
Мерсисайдское дерби в АПЛ, приезд "Бенфики" Трубина к "монегаскам", а также еще три матча ЛЧ, а именно с участием "Аталанты", "Баварии" и "Милана" – таким будет футбольный вечер среды.
Последний будний день традиционно предлагает по одному матчу от каждого из ТОП-5 европейских чемпионатов. Например, "Брайтон" и "Челси" только-только встречались в Кубке Англии, как снова сыграют, но уже в АПЛ.
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Суббота, 15 февраля
Полноценная программа выходного дня. Хотя нет, полноценной она будет, когда возобновится УПЛ, а это произойдет уже совсем скоро. Сейчас же сможете глянуть матч "Сити" против "Ньюкасла". А затем переключитесь на Бундеслигу, там ожидается очень крутая вывеска, "Байер" – "Бавария".
Два главных поединка дня: "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" – "Интер". Перед ними есть возможность проверить, продолжит ли успешный ход к чемпионству "Ливерпуль" Арне Слота. К слову, вечером же еще играет свой матч "Рома" Артема Довбика – такое мы не пропускаем.