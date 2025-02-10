Калум Николас: В боксах порой звучат ругательства

Механик Red Bull Racing Калум Николас считает, что гонщики не обязаны быть образцами для подражания для молодых зрителей, а родители сами должны учить своих детей, какой язык уместен или неуместен в определенных ситуациях.

Калум Николас: «Мы слышим гонщиков по радио, в пылу борьбы они порой используют весьма яркие выражения, но сложно представить, что механики в боксах будут жаловаться на бранные слова – это не в характере людей, которые работают в нашем спорте.

В боксах порой звучат ругательства, и это нормально – мы работаем в условиях стресса. Но все эти фразы произносятся не для того, чтобы кого-то оскорбить или обидеть. Я как-то сказал, что когда люди в боксах используют эмоциональные слова, они при этом улыбаются.

У меня шестилетняя дочь, и я говорю ей: «Послушай, есть слова, которые уместны в одних ситуациях и неуместны в других». Про гонщиков часто говорят: «Это звезды, они должны быть образцом для подражания», но я считаю, что ответственность лежит на мне. Это я должен научить своего ребенка, что и в какой ситуации может быть уместно. Каждый родитель должен взять эту ответственность на себя, а не ждать, что кто-то другой станет для вас образцом для подражания».

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