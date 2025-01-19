Коко Гауфф – о матче против Бенчич на АО: “После поражения в первом сете я понимала, что в определенные моменты играла слишком пассивно”

Третья ракетка мира Коко Гауфф поделилась впечатлениями от матча против Белинды Бенчич на Australian Open и прокомментировала предстоящий поединок против Паулы Бадосы



– Коко, сегодня был довольно тяжелый матч. Ваш первый трехсетовый поединок в этом сезоне. Расскажите, как вам удалось вернуться после первого сета.

– Да, она показывала великолепный теннис. Белинда, безусловно, замечательная теннисистка, независимо от её формы. Я просто старалась быть более агрессивной во втором и третьем сетах. Играть увереннее, потому что она тоже играла очень агрессивно. Вот и все.

– После первого сета насколько вы были настроены на то, что нужно что-то менять? Давали ли вам ваши тренеры какие-то конкретные советы?

– Да, я получила только один конкретный совет – быть более агрессивной. Это было все (улыбается). Она играла в великолепный теннис, а я много защищалась. Казалось, что мои удары были слишком короткими. Я это понимала. После поражения в первом сете я понимала, что в определенные моменты играла слишком пассивно. Опять же, это тяжело, когда ты играешь против соперницы, которая стоит на задней линии и просто разрывает мяч. Мне пришлось играть почти как она, чтобы найти выход. Я начала больше рисковать, играть решительно и быть готовой к тому, что сделаю больше невынужденных ошибок, надеясь, что это окупится позже.

– Что означала ваша надпись на камере [RIP TikTok] после матча?

– Это было смешно, несколько человек не поняли, что я имела в виду. В США больше нельзя пользоваться этой платформой. Я не могла получить доступ к ней после матча. Честно говоря, думала, что в Австралии смогу это обойти. Наверное, это связано с моим номером телефона, не знаю. Мне придется это исследовать. Надеюсь, приложение вернется. Это действительно печально. Я пользуюсь им еще со времен, когда это был Musical.ly. Я люблю TikTok, он для меня как побег от реальности. Я даже использую его перед матчами. Теперь это заставит меня больше читать книги, быть более продуктивным человеком. Возможно, это скрытое благословение [нет худа без добра]. Все происходит по определенной причине. У меня есть ощущение, что он как-то вернется.

– Что касается книг. В прошлом году вы участвовали в челлендже по чтению. Сколько успели прочитать, и какие ваши планы на этот год? Какие книги вам больше всего запомнились в прошлом году?

– Кажется, я прочитала 18 или 20 книг в прошлом году. Где-то так. В этом году мы с моим парнем поставили новую цель – 25 книг. Но я достаточно уверена, что не достигну ее. Но лучше ставить амбициозные цели. Если я прочитаю хотя бы столько же, сколько в прошлом году, будет хорошо. Пока у меня плохое начало, я еще ни одной страницы не прочитала в этом году из-за TikTok (улыбается). Как я уже говорила, теперь это заставит меня больше читать. Из того, что мне понравилось, безусловно, «Четвертое крыло» Ребекки Яррос. Я обожаю эту книгу. Кажется, ее адаптируют и снимут сериал. Надеюсь, они его не испортят, потому что книга замечательная. Я прочитала вторую часть. Кажется, в этом году выходит третья, обязательно прочитаю ее. Я люблю фэнтези, драконов и все подобное.

– Если говорить о Пауле, кажется, счет ваших встреч 3-3. Расскажите о вызовах, которые она создает, вспомните ваш последний матч в Пекине?

– Да, это было в Пекине. Помню, она показывала великолепный теннис. Честно говоря, не знаю, как мне удалось выиграть тот матч. Она играла фантастически. Я точно помню, что мы выиграли по сету, и я проигрывала с брейком или что-то подобное. Она сложная соперница. Каждый раз, когда играешь против неё, знаешь, что это будет тяжёлый матч. Она замечательная теннисистка, сейчас находится в хорошей форме. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис. Но я ожидаю, что она покажет свой максимум. Это матч с высокими ставками, но я в ожидании. Я люблю соревноваться. Я считаю, что такие матчи делают меня лучше.

– Что делает ее такой сильной?

– Даже сам физический аспект. Она может отлично подавать из обоих квадратов. Да, думаю, дело в ее физических способностях. Она прекрасно двигается и может играть агрессивно. Я думаю, она очень универсальная теннисистка, действительно полноценный игрок.



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