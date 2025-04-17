Британец, который вызывал на бой Усика, сразится за титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоуренс Околи

Временный чемпион мира по версии WBC Агит Кабайел (26–0, 18 КО, Германия) летом проведет защиту своего титула.

Соперником немецкого чемпиона станет бывший обладатель титулов в двух дивизионах Лоуренс Околи (20–1, 15 КО), который фактически всю карьеру провел в крузервейте и бриджервейте. Оба боксера сотрудничают с влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном и его компанией Queensberry Promotions.

Поединок состоится в Германии в формате 12 раундов. Точная дата и место проведения пока не сообщаются.

Кабайел последний раз выходил на ринг 22 февраля в Эр-Рияде, когда в шестом раунде нокаутировал китайца Чжана Чжилея. Околи в декабре прошлого года дебютировал в супертяжелом весе – уже в первом раунде остановил Хусейна Мухамеда из Германии.

Лоуренс неоднократно вызывал на бой действующего чемпиона мира Александра Усика, который владеет тремя титулами. Сообщается, что победитель боя Кабайел – Околи сможет претендовать на полноценный пояс WBC, который сейчас находится в руках украинца.

Не только Усик и Дюбуа. В супертяжелом весе появится шестой чемпион мира

sport.ua