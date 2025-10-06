Как выглядит таблица УПЛ после позора Шахтера и Динамо

С 3 по 5 октября 2025 года состоялся 8-й тур Украинской Премьер-лиги, который преподнес немало сюрпризов. В пятницу в рамках тура было сыграно два матча, а в субботу и воскресенье прошли по три игры. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Несмотря на сенсационное поражение от ЛНЗ (1:4), Шахтер по-прежнему удерживает первую строчку турнирной таблицы с 17 очками. Но конкуренция в этом сезоне невероятно плотная: Динамо и Кривбасс, набравшие по 16 очков, идут сразу за горняками. На четвертом месте с 15 очками расположились Полесье и Металлист 1925.

Для Динамо этот тур стал уже четвертым подряд, когда команда не смогла одержать победу, сыграв вничью с Металлистом 1925 (1:1). Интересно, что топ-7 команд находятся в пределах всего трех очков, что добавляет интриги в чемпионат.

Внизу турнирной таблицы пока что без изменений: Полтава с 4 очками и Эпицентр с 3.

Результаты 8 тура УПЛ

Турнирная таблица УПЛ

